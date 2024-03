Anche Azione al tavolo del centrosinistra. Lacerenza: "Senza fondamento le voci sul mio ritiro"

Anche il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano, sta partecipando a una riunione del tavolo del centrosinistra in vista delle Regionali del 21 e 22 aprile.

Alla riunione, in corso nella sede del Pd lucano - secondo quanto si è appreso - stanno partecipando anche dirigenti dem, del Movimento cinque Stelle, di Avs, di + Europa, di Basilicata Casa Comune e di altre forze politiche locali del centrosinistra.

Domenico Lacerenza definisce prive di fondamento le voci di un suo ritiro. Lo rendono noto fonti Pd in merito all'articolo di Repubblica che titola 'Domenico Lacerenza verso il ritiro'. Lacerenza, primario del Dipartimento di oculistica di Potenza, è il candidato del fronte progressista alla presidenza della Regione Basilicata.

In mattinata, però, attivisti, sindaci, amministratori sindacalisti e dirigenti del Pd e del centrosinistra lucano avevano formalizzato la richiesta di ritiro in un documento diffuso da Giovanni Petruzzi, all'epoca coordinatore della mozione Cuperlo: "Ritirare la candidatura di Domenico Lacerenza o promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano".



Petruzzi ha definito anche "quanto mai opportuno ed urgentissimo" che sia convocata la direzione regionale del Pd, "che non ha mai discusso né deliberato la candidatura a presidente di Lacerenza".

"In Basilicata i numeri delle politiche dicono che se il centrosinistra stesse unito avrebbe un margine consistente sulla carta", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, A 'L'aria che tira' su La 7. "Bisogna usare le prossime ore per chiedere uno sforzo di unità. Non si deve mettere per forza insieme tutti ma in una stagione in cui il centrodestra ha il vento alle spalle chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità per trovare le ragioni per stare uniti. Lavorare - ha concluso - per unire senza veti per nessuno".

Bonaccini: 'Sforzo di unità, sulla carta il centrosinistra ha un margine consistente'

"In Basilicata i numeri delle politiche dicono che se il centrosinistra stesse unito avrebbe un margine consistente sulla carta". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, A 'L'aria che tira' su La 7. "Bisogna usare le prossime ore per chiedere uno sforzo di unità. Non si deve mettere per forza insieme tutti ma in una stagione in cui il centrodestra ha il vento alle spalle chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità per trovare le ragioni per stare uniti. Lavorare - ha concluso - per unire senza veti per nessuno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA