Riapre la chiesa dove fu trovata Elisa Claps, niente matrimoni e battesimi

"E' importante che la Chiesa della Santissima Trinità" a Potenza, "avendo cura di custodire la memoria di Elisa" Claps "ed evitando celebrazioni liturgiche di carattere festoso, diventi un luogo per la preghiera silenziosa, l'Adorazione, la ricerca del conforto interiore e spirituale, e per la promozione di una serena riflessione sulla sacralità della vita". Lo ha scritto - secondo quanto reso noto dall'Arcidiocesi di Potenza - il Papa all'arcivescovo del capoluogo lucano, monsignor Salvatore Ligorio. Sempre nella nota diffusa dall'ufficio delle Comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi potentina, è specificato che monsignor Ligorio ha reso noto di aver ricevuto anche un'altra lettera del Papa, indirizzata alla madre di Elisa Claps, Filomena Iemma.



Nella lettera, datata 11 luglio scorso, Papa Francesco ha espresso a monsignor Ligorio la sua "gratitudine per quanto mi ha confidato circa la tragica vicenda della giovane Elisa Claps, che ha segnato con una ferita indelebile la storia della città".



Il Pontefice ha poi scritto che" la Comunità diocesana è chiamata a offrire la sua vicinanza ai familiari della ragazza, offrendo loro una presenza tenera e discreta, un ascolto amorevole e un dialogo attento, cosicché il comune impegno nel sostenere la prova e la preghiera fiduciosa possano favorire cammini di riconciliazione e di guarigione". Nel comunicato dell'Arcidiocesi potentina, è inoltre evidenziato che "la lettera per la signora Filomena è una manifestazione ulteriore della premura e dell'affetto del Papa per la famiglia Claps dopo la telefonata personale che fece a mamma Filomena nel gennaio del 2014, appena qualche mese dopo la sua elezione".

