Maglietta assolto: "Finita una vicenda davvero incresciosa"

(ANSA) - POTENZA, 08 LUG - "Esprimo la mia soddisfazione per una sentenza che pone fine ad una vicenda inaccettabile. Ci lasciamo finalmente alle spalle una vicenda davvero incresciosa e grottesca". Così, in una nota, Rocco Maglietta, che, ieri - insieme ad altri dieci imputati, tra i quali l'ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella - è stato assolto dal Tribunale di Potenza in un processo sulla sua nomina, decisa nel 2018 dalla Giunta lucana, a commissario straordinario dell'ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Si è trattato, secondo Maglietta (attualmente direttore sanitartio di Universo Salute Basilicata), di "una vicenda che aveva di fatto macchiato un percorso di oltre 15 anni al vertice delle strutture regionali, iniziato nel 2002 come direttore sanitario del San Carlo. Sono soddisfatto soprattutto perché - ha concluso - il mio operato è stato sempre rispettoso delle norme". (ANSA).