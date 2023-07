Il Potenza calcio in ritiro a Viggiano dal 15 luglio

(ANSA) - POTENZA, 08 LUG - Il Potenza Calcio (serie C) ha scelto Viggiano (Potenza) come sede del ritiro pre-stagionale.

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società rossoblù, specificando che "dal 15 luglio al 1 agosto, i rossoblù saranno ospiti presso la Cittadella dello Sport, centro federale territoriale lucano della Figc dotato di impianto di gioco in sintetico, con annesso palazzetto dello sport, palestra interna/esterna e piscina coperta".

Il quartier generale "sarà all'Hotel dell'Arpa in corso Guglielmo Marconi. La società, lo staff tecnico", che sarà guidato dal nuovo allenatore, Alberto Colombo, e "i calciatori - è scritto nella nota - potranno così beneficiare di una località di assoluto livello". (ANSA).