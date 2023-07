Energia: altri 4,5 milioni per il risparmio delle imprese lucane

(ANSA) - POTENZA, 08 LUG - Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Michele Casino, la Giunta regionale della Basilicata "ha incrementato di 4,5 milioni di euro la dotazione finanziaria legata all'avviso pubblico 'Interventi per il risparmio energetico delle imprese', finalizzato alla riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione". Lo hanno reso noto - in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - il presidente della Giunta, Vito Bardi, e lo stesso Casino.

Nel comunicato è inoltre specificato che "le risorse complessive passano così da 21 a 25,5 milioni di euro, di cui 15,3 milioni a favore delle piccole e medie imprese e 10,2 milioni per le grandi imprese". (ANSA).