Spaccio di eroina, un giovane arrestato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 07 LUG - Trovato, nei pressi del Campus universitario, al rione Macchia Romana di Potenza, in possesso di 23 grammi di eroina, un giovane, di 25 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia.

Durante la perqusizione personale, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva con sé anche 80 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente, che era all'interno di 30 involucri.

(ANSA).