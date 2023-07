Nomina di un commissario nel 2014, ex governatore lucano assolto

(ANSA) - POTENZA, 07 LUG - Imputato in un'inchiesta del 2014 sulla nomina dell'allora commissario dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, l'ex presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, è stato assolto dal Tribunale di Potenza "perché il fatto non sussiste". Lo ha reso noto all'ANSA Donatello Cimadomo, che è l'avvocato di Pittella (attualmente consigliere regionale lucano di Azione).

Il 22 ottobre del 2014, la Giunta lucana di centrosinistra, guidata da Pittella, nominò commissario del maggior ospedale della regione Rocco Maglietta, che, per accettare l'incarico, rinunciò a quello di direttore generale dell'Azienda sanitaria di Matera. Il Tribunale potentino ha assolto anche tutti gli altri imputati, tra i quali lo stesso Maglietta, nell'inchiesta in cui erano contestate, a vario titolo, le accuse di concorso in falso ideologico e abuso d'ufficio. (ANSA).