Nucleare: 43 milioni per sito di Rotondella, più sicurezza

(ANSA) - POTENZA, 03 LUG - La Sogin ha aggiudicato a un raggruppamento formato da Ansaldo New Clear e Mansud la gara per realizzare - con una spesa di 43 milioni di euro - "l'edificio di processo dell'impianto di cementificazione prodotto finito nel sito Itrec di Rotondella (Matera)". Lo ha reso noto la stessa Sogin, sottolineando che "si tratta di uno dei principali progetti strategici per l'avanzamento complessivo delle attività di decommissioning nucleare in Italia".

Nel sottolineare che il valore della gara comprende anche un "premio di accelerazione" di 1,5 milioni di euro e che l'iter si è concluso "in meno di sei mesi", Sogin ha spiegato che "il progetto Icpf prevede la realizzazione di due strutture.

L'edificio di processo, dove saranno svolte in maniera remotizzata le attività di cementazione dei circa tre metri cubi di soluzione liquida radioattiva denominata 'Prodotto Finito', e l'annesso deposito temporaneo, già realizzato e dove oggi si stanno installando gli impianti. All'interno di quest'ultimo verranno sistemati in sicurezza i manufatti contenenti i rifiuti cementati e una sua area dedicata ospiterà i due speciali contenitori, denominati cask, con i 64 elementi di combustibile attualmente stoccati nella piscina dell'impianto, in attesa del loro conferimento nel deposito nazionale".

Il nuovo impianto, aggiunge la nota, "alzerà i livelli di sicurezza e consentirà un incremento significativo delle attività di dismissione del sito lucano". (ANSA).