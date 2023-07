A Matera 10 feriti durante la Festa della Bruna, uno è grave

(ANSA) - MATERA, 03 LUG - Dieci persone sono rimaste ferite, a Matera - una delle quali in modo grave - durante i festeggiamenti per la Madonna della Bruna, protettrice della città: lo ha reso noto l'Azienda sanitaria del capoluogo.

Ad essere rimasta ferita gravemente, con una prognosi di 20 giorni, è una donna di 55 anni, ricoverata in neurologia per le conseguenze di una caduta, a causa della quale ha riportato "un trauma maggiore alla testa". Alcuni si sono feriti nelle fasi di avvicinamento e assalto al carro trionfale e tre sono coloro che hanno subito ferite per "aggressioni conseguenti a liti o battibecchi avvenuti durante le varie fasi della festa". (ANSA).