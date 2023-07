Sei medici e un'infermiera da oggi nell'ospedale di Matera

(ANSA) - MATERA, 01 LUG - Sei medici e un infermiere hanno preso servizio oggi nell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera: lo hanno annunciato la direzione dell'azienda sanitaria e l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli.

"Dei nuovi professionisti assunti - ha spiegato l'Asm, in una nota - tre medici sono stati assegnati al reparto di ginecologia e ostetricia, uno a quello di chirurgia generale uno al dipartimento di emergenza urgenza, uno alla cardiologia. Ai medici si aggiunge una infermiera distaccata presso la casa circondariale di Matera".

Secondo Fanelli, "con l'assunzione di questi nuovi medici e infermieri continua il potenziamento della dotazione organica dell'azienda sanitaria locale di Matera. Un ulteriore investimento in professionalità che conferma il percorso iniziato dalla direzione strategica per rafforzare e valorizzare le attività e i servizi".

Secondo il direttore generale dell'azienda, Sabrina Pulvirenti, si è trattato di "un percorso non privo di difficoltà, considerata la cronica carenza sul mercato del lavoro di professionalità in ambito sanitario". (ANSA).