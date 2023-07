L'ospedale "San Carlo" di Potenza avrà un nuovo hospice

(ANSA) - POTENZA, 01 LUG - L'ospedale "San Carlo" di Potenza avrà un nuovo edificio adibito a "Centro per le cure palliative-hospice", che sarà realizzato con una spesa di oltre 7,5 milioni di euro: lo hanno annunciato il presidente dell'esecutivo lucano e l'assessore alla salute, Vito Bardi e Francesco Fanelli.

La struttura, che sorgerà davanti al padiglione E - dove si trovare l'attuale hospice, con cui sarà collegata - garantirà "un miglior livello di comfort e di privacy rispetto all'attuale reparto" che, considerate le sue "ridotte dimensioni (circa 650 metri quadrati) non permette di attuare una corretta articolazione funzionale".

Il nuovo edificio sarà "totalmente immerso nel verde, strutturalmente autonomo dal resto del nosocomio, ma allo stesso tempo collegato ad esso sia dal punto di vista funzionale che impiantistico. Il progetto proposto pone particolare attenzione alle camere di degenza che saranno tutte singole e dotate dei comfort necessari per garantire un ambiente 'familiare' con possibilità di permanenza dei parenti in totale privacy e a stretto contatto con il paziente affiancandolo in attività giornaliere di vita quotidiana; inoltre, le camere saranno dotate di un terrazzo con un piccolo giardino privato. Allo stesso modo particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione dei luoghi comuni, ovvero gli spazi dedicati alle diverse necessità dei pazienti e delle loro famiglie, parte integrante della presa in carico e della cura".