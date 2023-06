In Basilicata più Vigili del Fuoco per la campagna anti-incendi

(ANSA) - POTENZA, 30 GIU - Rafforzare e coordinare gli interventi di contrasto agli incendi con le squadre dei volontari e delle guardie forestali: è questo l'obiettivo della convenzione, firmata stamani, a Potenza, tra il presidente della Regione, Vito Bardi, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Ciani.

Sei squadre di cinque unità dei Vigili del Fuoco saranno a disposizione per le aree individuate: Vulture-Melfese, Potenza, Val d'Agri e Costa Tirrenica, Pollino e Matera Sud (Sinnica), area Nord della provincia di Matera, area centrale della provincia di Matera e Costa Jonica, in cui si muoveranno in base alle indicazioni del bollettino quotidiano.

La Regione Basilicata dal 15 luglio metterà a disposizione un elicottero della Protezione civile, la quale, a sua volta, interverrà entro mezz'ora dalla segnalazione per spegnere gli incendi boschivi, e ogni giorno alle ore 18 emetterà un bollettino che permetterà ai Comuni di seguire l'evoluzione di eventuali focolai scoppiati sul proprio territorio.

Ciani ha sottolineato come "le sei squadre aggiuntive ci consentiranno di potenziare adeguatamente gli interventi ordinari", Campanaro ha evidenziato che "riusciamo così ad integrare un sistema strutturato da tempo".

"Con la convenzione aumenta la tutela del patrimonio ambientale e la sicurezza delle persone", ha concluso Bardi.

