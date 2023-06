Scherma: Palumbo ancora d'oro con il quartetto di fioretto

(ANSA) - POTENZA, 29 GIU - "Adesso festeggiamo, con il prossimo obiettivo però già in testa: il Mondiale di fine luglio a Milano". Così, attraverso l'ufficio stampa della Federscherma, la potentina Francesco Palumbo ha commentato il nuovo successo del quartetto femminile di fioretto, ieri medaglia d'oro a Cracovia nel campionato europeo a squadre in una gara che metteva in palio anche punti pesanti per la qualificazione olimpica a Parigi 2024.

Il quartetto azzurro, formato da Palumbo, Martina Batini, Martina Favaretto, ed Alice Volpi, in finale ha battuto la Francia, sconfitta col punteggio di 45-40. "Vincere insieme - ha aggiunto l'atleta lucana - è bellissimo: quando ci ritroviamo tutte assieme a lottare per un obiettivo senza combattere fra di noi, come nelle fasi finali della gara individuale a Plovdiv, diamo il meglio di noi stesse. Nello sport e in particolare nel fioretto femminile - ha concluso Palumbo - è importante creare questa armonia". (ANSA).