Comanda nuovo delegato provinciale di Matera del Coni

(ANSA) - POTENZA, 29 GIU - Il presidente regionale della Basilicata del Coni, Leopoldo Desiderio, ha nominato Giuseppe Comanda come delegato provinciale di Matera.

In un comunicato diffuso dal Coni lucano è sottolineato che "le domande pervenute sono state discusse dai componenti della Giunta regionale del Coni Basilicata, e la scelta del nuovo delegato provinciale di Matera è stata condivisa da tutti i presenti".

"Auguriamo a Comanda - ha detto Desiderio - buon lavoro, certi che saprà svolgere al meglio il ruolo e i compiti a lui assegnati, al fine di favorire lo sviluppo e la pratica sportiva nella nostra regione, e in particolare essere un punto di riferimento per tutti gli attori sportivi della provincia di Matera". (ANSA).