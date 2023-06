2 Luglio: tutto pronto a Matera per sicurezza e viabilità

(ANSA) - MATERA, 29 GIU - Bus navetta gratis per raggiungere il centro, tre maxischermi e uno spazio riservato ai disabili per assistere allo svolgimento della festa, misure di sicurezza durante il tragitto della processione serale del 2 Luglio con il carro trionfale: sono alcune delle misure adottate dal Comune di Matera per la ricorrenza della festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna.

Stamani, una parte del programma in materia di viabilità e sicurezza è stato illustrato in una conferenza stampa dal sindaco Domenico Bennardi, dall'assessore alla Mobilità, Giuseppe Digilio, e dal comandante della Polizia municipale, Paolo Milillo. Per l'occasione è stato attivato il Comitato di protezione civile (Coc) e sono state coinvolte anche otto associazioni di volontariato, che supporteranno la Polizia municipale e le forze dell'ordine negli aspetti organizzativi.

Come in passato, e nel rispetto delle norme nazionali, è stato confermato l'ingresso contingentato ma flessibile nelle tre piazze di maggiore afflusso della gente: Piazza Vittorio Veneto (capienza diecimila persone), piazza San Francesco d'Assisi (4.050) e piazza Duomo (mille). Gli amministratori hanno rivolto un invito a cittadini e turisti a spostarsi con i mezzi pubblici e a utilizzare, in caso di necessità i parcheggi delle zone pericentrali. (ANSA).