'Lu santo jullare Francesco', Pirovano in scena a Ferrandina

(ANSA) - POTENZA, 28 GIU - "Uno spettacolo perfetto ad essere rappresentato in un luogo così pregno di storia". Sono le parole usate dall'attore Mario Pirovano per presentare 'Lu santo jullare Francesco', il monologo di Dario Fo che porterà in scena il 30 giugno, alle ore 20.30, nel chiostro San Domenico di Ferrandina.

Dalla provincia di Matera, partirà quindi il tour che porterà Pirovano, "istrionico 'giullare' cresciuto alla corte di Dario Fo e Franca Rame, a percorrere - è annunciato in un comunicato stampa - diverse città dello Stivale passando (dal 26 luglio al 7 agosto) per il Vermont negli Stati Uniti".

Nel monologo "prende vita un'intera serie di personaggi dell'Italia medievale: Papi e cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi cinquant'anni, Dario Fo elabora un'immagine non agiografica di san Francesco: spogliato dal mito, emerge un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico. La rappresentazione si compone di quattro storie fra le più importanti della vita di Francesco. Il tutto giocato e raccontato con ironia e lazzi alla maniera dei giullari del medioevo, di cui santo era un esponente di primo piano e, non a caso, era soprannominato 'Il Giullare di Dio'".

E Pirovano porterà in scena "temi di ieri e di oggi" quali "pace, guerra, amore per la natura, spirito di fratellanza tra gli uomini, dolore e gioia, ricchezza umiltà". in uno spettacolo "che diverte, commuove e provoca". (ANSA).