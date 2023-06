Invitalia, in vendita l'ex Club Méditerranée di Pisticci

(ANSA) - POTENZA, 28 GIU - Il "Villaggio Pisticci" (ex Club Méditerranée) e i "Terreni" ad esso adiacenti, situati a Marina di San Basilio di Pisticci (Matera), sono stati dichiarati in vendita da Italia Turismo, società del Gruppo Invitalia, che ne detiene la proprietà.

Le manifestazioni di interesse all'acquisto - come ha comunicato l'ufficio stampa di Invitalia - dovranno essere presentate entro le ore 18.00 del 31 luglio, con le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito internet di Invitalia www.invitalia.it. (ANSA).