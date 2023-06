Bardi: "Complimenti a Figliuolo, orgoglio lucano"

(ANSA) - POTENZA, 28 GIU - Il presidente della Regione Basilicata, in una nota, ha inviato i "complimenti al generale Francesco Paolo Figliuolo, orgoglio lucano, che dopo la storica prova contro il covid ha ricevuto dal Governo Meloni l'incarico di commissario alla ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana".

"Abbiamo conosciuto - ha aggiunto il governatore lucano - le sue capacità organizzative e la sua grande umanità durante la lunga e complicata emergenza sanitaria di questi ultimi anni, quando in un rapporto di fattiva collaborazione con le Regioni ha saputo indirizzare gli sforzi del sistema pubblico per ottimizzare le misure di prevenzione e promuovere la campagna vaccinale".

Bardi si è poi detto "certo che anche in questa occasione, di fronte a una catastrofe naturale senza precedenti, riuscirà a garantire il supporto necessario alle popolazioni colpite, avviando in stretto raccordo con le istituzioni locali le attività di ricostruzione delle infrastrutture e del tessuto sociale e produttivo. Alle popolazioni colpite - ha concluso il presidente della Regione Basilicata - rinnoviamo la nostra solidarietà, certi che sapranno presto rialzarsi, al neocommissario l'augurio di buon lavoro". (ANSA).