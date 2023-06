Nel 2022 l'economia della Basilicata a "crescita lenta"

(ANSA) - POTENZA, 27 GIU - Nel 2022 l'economia della Basilicata "ha continuato a crescere" ma "con un'intensità sensibilmente inferiore rispetto all'anno precedente": è quanto è emerso dal Rapporto annuale, redatto dalla Banca d'Italia e presentato stamani ai giornalisti a Potenza.

Secondo l'indicatore delle economie regionali, l'attività è aumentata del tre per cento, in maniera più contenuta rispetto al dato italiano (+ 3,7 per cento), di fatto confermando quanto emerso già nello scorso mese di novembre, quando Bankitalia registrò l'affanno dei primi mesi e un recupero lento.

"Il ritmo lento", evidenziato dagli analisti, ha fatto riferimento ai dati negativi che sono emersi dall'industria (-1,5 per cento), condizionata dall'andamento del comparto automobilistico: la produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) si è confermata sui livelli bassi del 2021, mentre le vendite sono scese sotto i valori del 2020, in pieno periodo pandemico. (ANSA).