Festival 'Città identitarie', il via il 30 giugno a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 27 GIU - Comincerà a Potenza, il 30 giugno prossimo, il Festival Città Identitarie, ideato e diretto da Edoardo Sylos Labini per "promuovere e valorizzare il patrimonio culturale delle province italiane attraverso la scrittura, la musica, il teatro e le persone che le hanno rese grandi".

La settima edizione "sarà inaugurata da una serata-spettacolo dal titolo 'Potenza nomen omen', un modo per raccontare - è scritto in un comunicato - le radici di una città che ha saputo sempre rinascere, in un passato che riaffiora costantemente nel presente". Dal palco del Cesam Piccolo Teatro, il 30 giugno, il via con "Sylos Labini - coadiuvato dal giornalista e scrittore Gianfranco Blasi - che farà viaggiare gli spettatori dentro i simboli identitari di Potenza, tra letteratura, storia e musica, alla scoperta di chi ha fatto conoscere nei secoli la bellissima cittadina lucana".

Tra gli ospiti della tappa potentina - che si concluderà domenica 2 luglio - Giancarlo Giannini, i direttori Angelo Mellone (Daytime Rai), Paolo Petrecca (Rai News 24), Federico Palmaroli (#lepiubellefrasidiosho), Arianna e Roberto Boninsegna, che giocò in serie B con il Potenza nella stagione 1964/1965. Previsto anche un "omaggio speciale a Claudia Cardinale, con la partecipazione della giovane e talentuosa attrice Francesca Cardinale, nipote della diva" Nella nota è inoltre specificato che "nei tre giorni della kermesse, appuntamento ogni giorno alle 18.30 in piazza Duca della Verdura", nel centro stotico del capoluogo lucano, per la rassegna "Leggere le Città Identitarie", che "darà spazio ai libri di editori minori e scrittori che, con i loro personaggi, storie e paesaggi, hanno contribuito ad imprimere una forte identità culturale al proprio territorio".

Le altre due tappe del Festival Città identitarie sono in programma a Trino (dal 21 al 23 luglio), e a Loano (dal 22 al 24 agosto). (ANSA).