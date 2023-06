Anche in Basilicata i saldi estivi dal 6 luglio al 6 settembre

(ANSA) - POTENZA, 27 GIU - "Anche in Basilicata, come nel resto d'Italia, i saldi estivi cominceranno il 6 luglio prossimo e si concluderanno il 6 settembre". Lo ha reso noto Federmoda, specificando che "lo stabilisce la delibera approvata ieri d'urgenza dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Michele Casino sollecitato da Federmoda-Confcommercio Potenza".

"La delibera della Giunta - è scritto nel comunicato Federmoda - mette fine alla confusione che si era creata da giorni in particolare nei Comuni a cui si rivolgono gli esercenti per la comunicazione dei saldi. La Regione si è uniformata alla decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni modificando il precedente calendario che stabiliva l'inizio il 2 luglio. Un atto fondamentale per ristabilire la serenità tra gli esercenti in una stagione di saldi estivi che si preannuncia complicata dopo che le condizioni meteo hanno fortemente condizionato per un lungo periodo gli acquisti da parte dei consumatori. Le conseguenze: i magazzini di abbigliamento-calzature per la primavera sono pieni di invenduto e c'è stata una frenata della vendita del campionario estivo, a causa di pioggia e basse temperature, sino a pochi giorni fa".

