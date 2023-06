Sulla Basentana finiti lavori per nuovi spartitraffico per 7 km

(ANSA) - POTENZA, 26 GIU - "Grazie all'ultimazione di due nuovi lavori" per "l'installazione della barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo del tipo Ndba", lungo la strada statale 7 Basentana, in Basilicata, "entro la prima settimana di luglio", l'Anas renderà pienamente fruibili due carreggiate per un'estensione complessiva di sette chilometri".

Nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'Anas (società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) , è specificato che "mercoledì 28 giugno, con il completamento delle attività che hanno altresì permesso l'allargamento della sede stradale, i cantieri verranno rimossi sulla carreggiata nord tra il km 40,320 ed il km 42,220 (primo Lotto - Stralcio A), ovvero tra Calciano e Garaguso (Matera), con eliminazione della precedente chiusura di una corsia; la medesima tratta in carreggiata sud era già stata interamente aperta al traffico in direzione sud lo scorso aprile". Così "si completa - è scritto nella nota - l'intera tratta oggetto dell'intervento, per un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro".

"Successivamente - entro la prima settimana di luglio - con il completamento delle attività marginali e l'ultimazione della segnaletica saranno aperte al transito anche due corsie (una per carreggiata) su un'ulteriore tratta di cinque km, facente parte del lotto C1-C2, tra il km 54,400 ed il km 59,400 a Ferrandina (Matera). Questo intervento - per un investimento complessivo di oltre 8,2 milioni di euro - riguarda nove km complessivi, dei quali due interamente completati e transitabili dal settembre 2022 ed altri due da ultimare". (ANSA).