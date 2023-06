La Bandiera arancione assegnata a Castelsaraceno

(ANSA) - POTENZA, 26 GIU - La Bandiera arancione, "il prestigioso riconoscimento del Touring club italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti", è stata assegnata a Castelsaraceno "che diventa la quinta località certificata in provincia di Potenza, mentre sale a sette il numero di Comuni lucani 'arancioni'. In tutta Italia, sono 279 le località certificate".

Nella nota diffusa dal Touring club, è specificato che "Castelsaraceno è stata premiata con la Bandiera arancione per il pregevole contesto naturalistico e l'ottima valorizzazione delle risorse legate alla natura, con attività all'aria aperta per tutti i gusti, ben comunicate e ben strutturate. Il servizio di informazioni turistiche è efficiente, con un punto informativo dedicato nel centro storico con orari estesi, buona disponibilità di materiali e informazioni per poter conoscere e vivere al meglio il territorio".

"Piccolo centro montano a 960 metri di altitudine", Castelsaraceno "è il paese dei due Parchi perché - è scritto nel comunicato - incastonato tra il Parco nazionale del Pollino e quello dell'Appennino lucano, collocato tra i monti Alpi e Raparo, in un contesto inalterato di boschi, pascoli, ruscelli e torrenti. L'attrattiva principale è il ponte tibetano, il più lungo del mondo, che collega il Parco Nazionale del Pollino a quello dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese: 586 metri di lunghezza, 1160 passi da percorrere nel vuoto" (ANSA).