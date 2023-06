Ha 26 grammi di hascisc e marijuana, arresti domiciliari

(ANSA) - PESCOPAGANO, 26 GIU - Trovato in possesso di 26 grammi di hascisc e marijuana, un uomo di 35 anni, residente in provincia di Avellino, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, dopo un controllo avvenuto a Pescopagano (Potenza).

L'atteggiamento nervoso dell'uomo, fermato mentre guidava un'auto, ha indotto i militari ad approfondire il controllo: 3,5 grammi di hascisc erano nascosti in un calzino, 22,5 grammi di marijuana sotto il sedile dell'autista. (ANSA).