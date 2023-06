Operazione Metalba: 21 condanne e sette assoluzioni

(ANSA) - MATERA, 22 GIU - Il Tribunale di Matera ha condannato a un totale di oltre 61 anni di reclusione - con pene comprese tra un anno e nove anni e dieci mesi - 21 dei 28 imputati accusati di reati associativi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti nell'alto materano. L'inchiesta, denominata ''Metalba'', risale al dicembre 2020, ed era stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, per reati commessi dal 2017 al 2018 nelle zone di Tursi e Stigliano. Il pubblico ministero della Dda, al termine della requisitoria, aveva chiesto condanne per complessivi 309 anni di reclusione per tutti e 28 gli imputati. (ANSA).