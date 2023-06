Ferrovie: Bardi, "buone notizie in arrivo per i lucani"

(ANSA) - POTENZA, 22 GIU - "Sono convinto che molto presto ci potranno essere ulteriori buone notizie per la Basilicata": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo l'incontro - oggi, a Roma - con l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

Temi dell'incontro sono stati - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale - "il potenziamento dell'offerta ferroviaria in Basilicata, sia sulla linea Battipaglia-Taranto che sulla direttrice jonica, un confronto sulle prospettive del mercato ferroviario in Basilicata e nel Mezzogiorno e tutte le iniziative in cantiere che vedono protagonisti Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

Bardi ha detto che si è trattato di un "confronto franco e approfondito sul futuro dell'offerta ferroviaria in Basilicata, che è nostra priorità potenziare sempre di più, dato anche il deficit storico sul fronte infrastrutturale che ha la Basilicata. Quello di oggi è stato un incontro molto proficuo, ci siamo aggiornati per un confronto ulteriore a breve e sono convinto che molto presto ci potranno essere ulteriori buone notizie per la Basilicata. La priorità è ovviamente intervenire sulle infrastrutture e di questo parlerò con Rfi e anche in sede governativa. Abbiamo da recuperare un gap storico". (ANSA).