A Tricarico un convegno nazionale sulla transumanza

(ANSA) - POTENZA, 22 GIU - Sono 160 gli allevatori della Basilicata, per circa diecimila capi di bestiame, e altri 60 scelgono i territori lucani per la pratica della transumanza: sono i numeri del settore dell'allevamento regionale, al centro di un convegno nazionale che si terrà domani a Tricarico (Matera).

Nel corso di una conferenza stampa, l'assessore regionale all'agricoltura, Alessandro Galella, ha illustrato i temi di un appuntamento che metterà insieme esperti del settore dell'allevamento e che mira "a far diventare la Basilicata un epicentro per tutte le transumanze d'Italia".

"La transumanza ha fascino e storia - ha continuato - e coinvolge ambienti e comunità rurali unici. Deve trasformarsi in un evento turistico e di promozione del territorio". (ANSA).