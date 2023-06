"A chi resiste di più senza cellulare" un biglietto per Tananai

(ANSA) - POTENZA, 22 GIU - Un biglietto per il concerto di Tananai, in programma il 28 luglio a Matera: è il "premio" messo in palio dalla sezione di Grassano (Matera) della Fidas-Donatori di sangue a chi riuscirà a "resistere" di più senza cellulare.

L' iniziativa, riservata in particolare ai giovani tra i 18 e i 25 anni, è in programma il 28 giugno prossimo, dalle ore 9 alle 19.

Il programma è molto "semplice": chi vorrà partecipare alla "Maratona senza cellulare" consegnerà il suo telefonino "che - è spiegato in un comunicato - sarà sigillato e custodito dal gruppo giovani Fidas e riconsegnato in qualsiasi momento. La sfida è comunque rivolta non solo ai giovani, ma a tutti quelli che vorranno mettersi alla prova con il motto: 'Usa il tuo cellulare per uno scatto al sangue donato e non al sangue versato'".

"Questa iniziativa - ha spiegato Carlo Loiudice, presidente della Fidas Grassano - proposta da Giovanni Spadafino, accettata dall'intero direttivo e poi condivisa dal gruppo giovani, inizialmente ha messo in difficoltà di pensiero anche noi, perché molto di impatto e perché ormai quasi tutti non riusciamo a fare a meno del telefonino. Ma, valutandola, abbiamo ritenuto opportuno provare, ipotizzandola come una sperimentazione".

"L'idea di questa sfida - ha commentato Spadafino - è nata a seguito di una riflessione sul dibattito scaturito nelle scorse settimane a seguito dei noti eventi di cronaca. Volutamente - ha aggiunto - non abbiamo organizzato nessuna attività in alternativa all'assenza del proprio cellulare, proprio perché ognuno è responsabile di se stesso, si può andare a giocare a pallone, fare visita ad un amico e parlare senza interruzioni di messaggi, si può andare a fare la spesa: in definitiva - ha concluso - ognuno deve scandire la sua giornata". (ANSA).