Europei di scherma: Francesca Palumbo bronzo nel fioretto

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - E' stato uno show dell'Italia nella prima giornata degli Europei individuali di scherma. Ieri, a Plovdiv, in Bulgaria, gli azzurri hanno conquistato subito sei medaglie tra fioretto femminile e spada maschile.

Nel fioretto Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi (foto FIS) si sono divise i quattro gradini del podio: nelle due semifinali tutte italiane Batini ha battuto la potentina Palumbo 15-12 mentre Favaretto si è imposta su Volpi 15-9. L'oro è andato a Batini che, sul punteggio di 9-6 in proprio favore, ha potuto beneficiare del ritiro di Favaretto per un problema fisico. Bronzo per le altre due azzurre.

Altra finale tutta azzurra nella spada con Davide Di Veroli e Federico Vismara, che si sono ritrovati avversari in pedana per la medaglia più preziosa: a prevalere è stato il romano, che si è imposto 15-14, Hanno completato il podio il tedesco Marco Brinkmann e il polacco Mateusz Antkiewicz, sconfitti rispettivamente dai due italiani in semifinale. Gli azzurri, oltre alle medaglie, hanno guadagnato punti per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 e per quello internazionale in vista dei Mondiali del prossimo luglio a Milano. (ANSA).