Uno show per presentare maglie e abbonamenti del Potenza Calcio

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - Sarà uno show che abbraccerà sport, informazione, cultura e innovazione quello che si terrà il prossimo 24 giugno, alle ore 20.30, a Potenza e nel quale saranno presentate le nuove maglie della squadra che milita in Lega Pro e sarà lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024.

Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi allo stadio Viviani stamani, il presidente del club lucano, Donato Macchia, il suo vice Angelo Chiorazzo, e i responsabili della comunicazione e delle relazioni esterne, Michele Cignarale e Federica D'Andrea, hanno illustrato il programma.

"Viva il Viviani" è lo slogan della manifestazione, che raccoglierà non meno di ottomila persone, che prevede ingresso gratuito e che sarà condotta dalla giornalista potentina del Tg1 Maria Soave.

Ospiti saranno il trio comico "La Ricotta", il giornalista Nello Scavo, le scuole calcio lucane, gli ex calciatori del Potenza Franco Carrera, Silvino Bercellino e Paolo Crucitti, mentre il momento musicale sarà affidato ad Al Bano. (ANSA).