Maratea conferma le cinque Vele blu

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - Nella guida "Il mare più bello 2023", Maratea (Potenza) ha confermato le cinque Vele blu di Legambiente e Touring Club italiano. In particolare, la Perla del Tirreno è al 18/o posto tra le 21 località italiane che hanno conquistato le Cinque Vele.

In un tweet, il, presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha messo in evidenza la felicità per la conferma delle cinque Vele blu per Maratea. (ANSA).