Bardi: "Così vogliamo rilanciare il ruolo del Crob"

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - "Valorizzare e rilanciare il ruolo dell'Irccs Crob" di Rionero in Vulture (Potenza) "quale centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale, fondamentale all'interno della rete oncologica regionale": è una delle motivazioni alla base della delibera di riorganizzazione del Centro di riferimento oncologico di Basilicata approvata dalla Giunta lucana. Lo ha reso noto, attraverso l'ufficio stampa della stessa Giunta, il presidente della Regione, Vito Bardi, il quale ha inoltre annunciato che "lo stanziamento previsto per sostenere i costi degli investimenti è di 7,2 milioni di euro".

In particolare, il governatore lucano ha evidenziato che "il Piano di potenziamento che abbiamo approvato in Giunta - e che ora passa al Consiglio regionale - intende porre le basi per un rilancio dell'attività clinica e di ricerca dell'Istituto".

Tra gli obiettivi della Giunta, vi sono quelli "di passare dagli attuali 80 posti letto a 124 posti letto" e "il raddoppio del numero di interventi di chirurgia oncologica", con "una riduzione consistente della domanda di assistenza presso strutture sanitarie fuori regione (con relativi benefici e risparmi anche sulla spesa sanitaria)".

"Porteremo a termine - ha continuato Bardi - il progetto di completamento del primo piano del Day Center, che renderà disponibili ulteriori 1.100 metri quadri da destinare all'assistenza. In tal modo, aumenteremo i posti letto di Oncologia e Onco-ematologia. Per fare tutto questo sono previste oltre cento assunzioni di professionisti: è necessario, infatti, un adeguamento del personale in servizio; si passerà così dalle attuali 467 persone a 562, a tempo pieno, comprensivi dei ricercatori a tempo indeterminato". (ANSA).