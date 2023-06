Bando Anas per indagini sui ponti, 4 milioni alla Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - Ammonta a quattro milioni di euro la somma prevista dall'Anas per "servizi di ingegneria, prove di laboratorio e indagini" sui ponti in servizio in Basilicata: è quanto previsto da un bando per complessivi 80 milioni di euro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Obiettivo dell'Anas "è applicare le tecnologie più avanzate per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo delle infrastrutture". (ANSA).