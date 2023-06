Uilm: "Allagamenti nell'area industriale di Melfi"

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - Allagamenti della sede stradale sono stati segnalati stamani dalla Uilm Basilicata nell'area industriale di Melfi (Potenza), dove ieri è avvenuto un incidente con tre feriti. "Se qualcuno ancora non ha inteso la drammaticità dello stato di abbandono delle aree industriali - hanno messo in evidenza i dirigenti del sindacato metalmeccanico - questa è l'ennesima prova del disastro che i lavoratori sono costretti, ogni giorno, a vivere nell'area industriale più importante del Mezzogiorno. Auspichiamo, senza nessun'altra discussione, che si intervenga immediatamente. Il presidente della Regione Bardi dia un segnale di serietà, i lavoratori non possono sopportare questo squallore".

Successivamente, l'assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Michele Casino, "ha programmato - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio della stampa della giunta lucana - con l'amministratore unico di APiBas, Luigi Vergari, un sopralluogo per organizzare il cronoprogramma degli interventi urgenti da mettere in atto".

Una squadra di Api-Bas "si è recata questa mattina - è evidenziato nella nota - nell'area per valutare la situazione dopo che forti piogge hanno allagato le strade rendendole inagibili".

"Episodi come questi - ha aggiunto Casino - non devono più accadere. L'area industriale di Melfi è nevralgica per la nostra economia e va rilanciata. Alle imprese e ai lavoratori garantiremo le migliori condizioni di sicurezza". (ANSA).