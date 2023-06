Sanità lucana, l'emergenza riguarda il personale medico

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - E' la carenza dei medici il problema di maggiore gravità che riguarda la sanità della Basilicata: è quello che è emerso dall'incontro intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari che si è svolto nel pomeriggio, a Potenza, e che ha visto coinvolte anche le associazioni di pazienti e di cittadini, alla presenza dei segretari di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Anaao Assomed, Federazione Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fassid ed Fvm.

E l'ulteriore richiesta di un tavolo di confronto con la Regione Basilicata è il passaggio successivo da effettuare dopo "aver raccolto dal basso, dall'utenza esterna e da chi vive quotidianamente le criticità, tutte le esigenze per salvaguardare la sanità pubblica".

In Regione - è emerso dal dibattito - l'elenco delle questioni da risolvere è presto dettato: liste di attesa infinite, mobilità passiva, organici insufficienti, nessuna stabilizzazione dei precari. Al centro della discussione le difficoltà di dirigenti e medici in sovraccarico lavorativo.

"Chiediamo un accordo di fine legislatura all'attuale giunta regionale, ma soprattutto la realizzazione del piano sociosanitario che ancora manca", ha sottolineato il segretario della Uil Fpl lucana, Antonio Guglielmi. "La carenza di personale - ha aggiunto la segretaria della Fp Cgil, Giuliana Scarano - non può essere risolta ricorrendo ai gettonisti, se non in casi sporadici. In questo modo si contrae la valenza della sanità pubblica. Alla Regione chiediamo l'adeguamento delle prestazioni aggiuntive dei medici". "Diventa fondamentale un confronto - ha concluso il segretario regionale della Cisl Medici, Serafino Rizzo - che parta dai problemi concreti e che non può prescindere dalla programmazione". (ANSA).