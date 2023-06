Petizione Cgil, rivogliamo il Frecciarossa Potenza-Torino

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - La Cgil di Basilicata ha avviato una petizione on line "per chiedere il ripristino del Frecciarossa Potenza-Milano-Torino, oggi limitato a Roma", definendo la richiesta una "battaglia di civiltà".

Lo ha annunciato il segretario generale lucano della Cgil, Fernando Mega, secondo il quale in regione "sulle infrastrutture siamo tornati all'anno zero. Le scelte della giunta Bardi, per nulla condivise con le parti sociali, porteranno la regione a un isolamento che rischia di essere irreversibile". Nel definire "scellerata la cancellazione del Frecciarossa Potenza-Milano-Torino dal primo ottobre e lo spostamento della fermata da Napoli centrale ad Afragola, che costringe i lucani a prendere un intercity o un treno regionale per raggiungere il capoluogo campano", Mega ha spiegato che il treno alta velocità "è solo la punta dell'iceberg di un sistema dei trasporti che fa acqua da tutte le parti". (ANSA).