Maltempo: a Maratea evacuate 30 persone

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Forti piogge da ieri stanno interesando il Centro Sud, cento gli interventi svolti finora dai Vigili del fuoco soprattutto per soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti di locali seminterrati, piccole frane ed alberi pericolanti nelle province di Caserta, Potenza e Chieti.

In particolare, a Maratea (Potenza) criticità si registrano nelle zone di Acquafredda, dove si sta concludendo l'evacuazione di 30 persone bloccate in una struttura alberghiera da fango e detriti causati da una frana su una strada di collegamento. A Marina di Maratea le squadre sono impegnate in prosciugamenti di zone allagate per l'innalzamento del livello dell'acqua esondata da un canale di scolo. In tutta la provincia di Potenza sono stati effettuati da ieri sera 30 interventi di soccorso. (ANSA).