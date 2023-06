Democrazia economica, raccolta firme anche in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - E' cominciata oggi in Basilicata la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, presentata dalla Cisl sulla democrazia economica, per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese, come stabilito dall'articolo 46 della Costituzione.

Nella sede del sindacato, il segretario generale Vincenzo Cavallo ne ha spiegato le caratteristiche, alla presenza del sindaco di Potenza, Mario Guarente, che ha autenticato le prime firme raccolte.

"Sono quattro le forme di partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese - ha aggiunto - gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. Tra le altre sono previste forme di cogestione nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione, l'accesso contrattuale dei dipendenti a piani di azionariato diffuso, un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono i lavoratori in progetti innovativi - ha concluso Cavallo - per i lavoratori che si impegnano a contribuire all'innovazione e all'efficientamento dei processi produttivi". (ANSA).