Controllo del territorio, a Potenza altre 22 telecamere

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - Ventidue nuove telecamere (undici in città e undici nelle contrade) saranno installate a Potenza grazie a 250 mila euro stanziati dal Ministero dell'Interno: lo ha annunciato il prefetto, Michele Campanaro.

Le nuove telecamere saranno uno dei punti di forza del nuovo piano coordinato di controllo del territorio della provincia di Potenza, approvato oggi dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che Campanaro ha definito "strumento di assoluta importanza nella gestione delle politiche della sicurezza". Il piano, che sarà operativo dall'inizio del prossimo mese di luglio, dà "attuazione ai concetti di polizia di prossimità, di sicurezza partecipata ed integrante rendendola funzionale alla prossima attivazione, anche qui in Basilicata, del numero unico di emergenza europeo 112".

L'avvio del piano (il precedente fu approvato nel 2010) dal prossimo primo luglio riguarderà in particolare, Potenza e Melfi: il capoluogo è stato diviso in tre "quadranti", Melfi in due. I controlli saranno assicurati, per 24 ore al giorno, da Polizia e Carabinieri, "in aggiunta al concorso della Guardia di Finanza, quale forza di politica a competenza speciale". La Polizia locale opererà a Melfi dalle ore 8 alle 20 e a Potenza dalle ore 8 alle 22. (ANSA).