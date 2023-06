Potenza pronta per candidarsi a "Capitale dei giovani 2024"

(ANSA) - POTENZA, 14 GIU - Ci sarà anche la città di Potenza tra quelle che depositeranno il dossier di candidatura a "Capitale italiana dei giovani 2024", ed a tal fine le idee progettuali saranno raccolte in una due giorni che si svolgerà nel centro storico del capoluogo lucano i prossimi 29 e 30 giugno.

Le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale a tentare questa nomina sono state illustrate stamani, a Potenza, dall'assessore comunale alle politiche giovanili, Vittoria Rotunno, dall'assessore alle politiche sociali, Frenando Picerno, e dai rappresentanti del comitato di coordinamento, Antonio Candela, e dell'associazione "Extra - ex studenti Unibas", Michele Cingolani.

"Giovani, volontariato e innovazione - è stato detto - sono i temi dominanti del laboratorio aperto ai ragazzi dai 15 ai 35 anni della città che possono proporre le loro idee per il dossier che dovrà essere consegnato entro il mese di novembre".

A gennaio prossimo saranno scelte le dieci finaliste e a febbraio sarà nominata la città vincitrice. (ANSA).