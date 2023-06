Maltempo: Acquedotto lucano istituisce una task force

(ANSA) - POTENZA, 14 GIU - In seguito all'emissione di un'allerta arancione per domani su tutto il territorio regionale, l'amministratore unico di Acquedotto lucano, Alfonso Andretta, "ha immediatamente attivato una task force, coordinata dal direttore tecnico, Salvatore Gravino".

In un comunicato di Acquedotto lucano, è sottolineato che "la task force ha disposto il potenziamento degli operatori del call center che rispondono al numero verde 800.99.22.93, e che saranno a disposizione h24. Tutto il personale della direzione tecnica e della vigilanza igienica è stato allertato e resterà operativo fino a cessata emergenza". (ANSA).