Due arresti a Matera per resistenza a pubblico ufficiale

(ANSA) - MATERA, 14 GIU - Due uomini, entrambi di nazionalità ucraina e regolarmente in Italia, sono stati arrestati dalla Polizia, a Matera, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e poi rimessi in libertà. Un terzo individuo è stato denunciato in stato di libertà per molestie ad una donna.

I tre, ubriachi, hanno "ripetutamente molestato" una dipendente di un esercizio pubblico: quando alcune persone sono intervenute per difendere la donna, è cominciata una zuffa. E' intervenuto prima un sottufficiale dei Carabinieri - in divisa ma libero dal servizio, che è stato minacciato - poi la Polizia.

