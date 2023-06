Bardi: "Berlusconi ha segnato gli ultimi 50 anni dell'Italia"

(ANSA) - POTENZA, 14 GIU - "Oggi è stata una grande emozione partecipare ai funerali di un uomo di Stato come Silvio Berlusconi". Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine dei funerali di Stato dell'ex premier.

"Mi ha colpito - ha aggiunto il governatore lucano - la grande partecipazione popolare, la commozione di tutti coloro che erano all'interno del Duomo e in piazza e la presenza di esponenti dell'opposizione. Tali manifestazioni di affetto fanno capire l'importanza che Silvio Berlusconi ha avuto nel nostro Paese. È stato un giorno importante di unità, di commozione e di affetto verso un uomo che ha segnato la storia degli ultimi 50 anni dell'Italia. Silvio Berlusconi ha avuto un ruolo importante nella mia vita politica e - ha concluso Bardi, che è stato eletto alla guida della Regione Basilicata nella primavera del 2019 - lo ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di servire la mia terra e il mio popolo". (ANSA).