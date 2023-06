Sei imprese lucane al 'We make Future' di Rimini

(ANSA) - POTENZA, 13 GIU - Le sei imprese lucane vincitrici della tappa materana dell'Italian Road Show (FruitHydroSinni di Policoro, Girasole di Grassano, Op Primo Sole di Montescaglioso, Azienda agricola Buldo di Lavello, Vigne Mastrodomenico di Barile e Mest società Cooperativa agricola di Matera) parteciperanno dal 15 al 17 giugno prossimo a Rimini al "We Make Future", fiera e festival internazionale sull'Innovazione tecnologica e digitale.

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta lucana, sottolineando che "saranno presenti, in uno stand allestito dalla Regione Basilicata, direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali, struttura di agromarketing, le imprese salite sul podio durante la competizione di idee, con cui si sono distinte per l'innovazione delle proposte e delle offerte digitali che uniscono esperienze di promozione del territorio agricolo rurale e acquisto online di prodotti e servizi".

"Siamo - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Galella - molto orgogliosi di essere presenti alla 11/a edizione del We Make Future e di sostenere con la partecipazione e l'allestimento gratuito del proprio desk le imprese lucane vincitrici della competizione di idee". (ANSA).