Picerno: dal 17 luglio il ritiro al 'Donato Curcio'

(ANSA) - POTENZA, 13 GIU - Si terrà nello stadio di casa, il "Donato Curcio", il ritiro del Picerno che l'anno prossimo, per la terza stagione consecutiva, la quarta nella sua storia, parteciperà al campionato di serie C.

In una nota diffusa nella serata di ieri dall'ufficio stampa della società rossoblù, è specificato che il ritiro si terrà "a partire dal 17 luglio e fino al 13 agosto.

Una prima tappa importante del ritiro - è sottolineato nel comunicato - consisterà nell'amichevole che i rossoblù terranno contro la Salernitana", la gara è "prevista per il prossimo 24 luglio a Rivisondoli, in provincia dell'Aquila". (ANSA).