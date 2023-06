Berlusconi: per i funerali un maxischermo a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 13 GIU - Un maxischermo sarà allestito al Grande Albergo di Potenza domani pomeriggio in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi che saranno celebrati alle ore 15 nel Duomo di Milano. Lo ha annunciato Forza Italia Basilicata, specificando che "'l'accesso sarà consentito a tutti gli azzurri e le azzurre e a chiunque voglia unirsi al popolo azzurro per questo estremo saluto che vorranno stringersi tra loro per l'estremo saluto ad un grande irripetibile Presidente". (ANSA).