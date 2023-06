Delegazione diplomatica ucraina incontra prefetto di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 12 GIU - La viceambasciatrice e ministro consigliere d'ambasciata dell'Ucraina in Italia, Oksana Amdzhadin, e il console generale dell'Ucraina in Italia, Maksym Kovalenko, hanno incontrato oggi il prefetto della provincia di Potenza, Michele Campanaro, alla presenza anche dell'arcivescovo del capoluogo, monsignor Salvatore Ligorio.

La viceambasciatrice - secondo quanto reso noto dalla prefettura - ha ringraziato per il "generoso impegno della popolazione potentina sin dalle primissime ore dell'inizio del conflitto in Ucraina e per l'autentica solidarietà dimostrata nei confronti dei profughi". Campanaro ha ricordato le "numerosissime iniziative" avviate a sostegno dell'Ucraina e, in particolare, la "rete di accoglienza che ha consentito di dare ospitalità ad oltre 1.100 cittadini ucraini, per la maggior parte donne e bambini". Il prefetto, infine, ha assicurato alla delegazione diplomatica "la massima vicinanza e sostegno della comunità potentina a quella ucraina presente in provincia".

(ANSA).