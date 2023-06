A Matera migliaia di alberi su collinetta di Serra Rifusa

(ANSA) - MATERA, 12 GIU - L'amministrazione comunale di Matera piantumerà alcune migliaia di specie arboree sui 5,6 ettari della collinetta di Serra Rifusa, grazie a un contratto di sponsorizzazione con privati. Lo hanno reso noto il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore all'Ambiente Massimiliano Amenta.

L'iniziativa consentirà, tra l'altro, di consolidare il fronte della collinetta, interessato da storici movimenti franosi. Dopo la proposta di una prima azienda, l'amministrazione comunale ha avviato l'iter di legge comparativo, per attrarre eventuali proposte migliorative di altre società interessate alla sponsorizzazione, come già avvenuto ad esempio per la manutenzione delle aiuole cittadine.

"Si tratta di un intervento che non comporta alcun onere economico per l'amministrazione comunale - hanno detto Bennardi e Amenta - ma soprattutto tutela un'area a rischio dissesto idrogeologico, proteggendola anche da azioni speculative''. Il Comune ha, inoltre, attivato il secondo appuntamento con "Punto sul verde", la campagna informativa dell'amministrazione comunale sulla cura e manutenzione del verde pubblico, con cadenza quindicinale, che sta interessando diverse aree urbane.

