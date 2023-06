Scontro moto-bici, nel Potentino morto un ciclista

(ANSA) - POTENZA, 10 GIU - Un ciclista è morto stamani in un incidente avvenuto, per cause in fase di accertamento, sulla strada che collega Pignola alla montagna di Sellata, a poche decine di chilometri di Potenza. Secondo la prima ricostruzione, il ciclista era in sella alla sua bicicletta che si è scontrata con una moto, il cui conducente è stato trasferito dal 118 Basilicata soccorso in codice rosso all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. (ANSA).