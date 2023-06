(ANSA) - POTENZA, 10 GIU - L'Open Sound Festival 2023 "approda a Potenza con due speciali preview, all'imbrunire, nel giardino del Birrificio Lucano, in località Poggio d'Oro: sabato 17 giugno con il dj e producer go-Dratta e, in apertura, il musicista Francesco Mentissi aka Hewood e venerdì 23 giugno con Dub a dub collective e Paolo Polcari (Almamegretta)".

In un comunicato è specificato che "sabato 17 giugno, dalle ore 20, headliner della prima serata, è il dj e producer go-Dratta, che mantiene il tocco magico dell'improvvisazione jazz, del folk e dell'elettronica. Venerdì 23 giugno Pier Paolo Polcari, membro dello storico gruppo Almamegretta, ospite principale, presenta in un dj set il suo progetto 'Globalista', tra musica organica ed elettronica, suoni tribali e ritmi globali".

Open Sound Festival 2023 sarà poi a Matera dal 6 all'8 luglio in Cava del Sole, Casa Cava, Eco Verticale, Terrazza Lanfranchi, "ospitando, tra gli altri, il leggendario pioniere della techno di Detroit Jeff Mills, artista internazionale che, con il tastierista francese di origine guyanese Jean-Phi Dary, presenterà lo speciale progetto 'The Paradox' il 7 luglio. La stessa sera, altri grandi nomi sul palco ossia Nu Genea (Live band) il duo le cui esibizioni continuano ad entusiasmare prestigiosi festival e club in giro per il mondo, e infine le imperdibili atmosfere fra tradizione e innovazione del duo C'Mon Tigre. In cartellone anche Ninos du Brasil, Elasi e la performance inedita 'Osa 2.3 - Reliving Lucania' con la curatela artistica di Alioscia Bisceglia".

L'ultima tappa del 2023, "Open Sound Festival/Pollino Music", si terrà sabato 15 luglio con gli Eugenio in Via Di Gioia e altri artisti, dal tramonto, presso il Mulino Iannarelli, a San Severino Lucano (Potenza). (ANSA).